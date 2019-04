Izaline Calister geeft eerste concert in Suriname

De Curaçaos-Nederlandse zangeres en liedschrijver Izaline Calister geeft dit jaar haar eerste concert in Suriname. Het optreden vindtplaats op 30 april, de Internationale Dag van de Jazz, in de Royal Ballroom van hotel Torarica. Calister verzorgt niet alleen een optreden, maar verzorgt ook een masterclass songwriting.



Calister bezoekt Suriname niet voor het eerst. Ze was in augustus 2015 al in het land. Niet voor een optreden, maar voor de opvoering van het theaterstuk ‘Uw Koninkrijk Kwame’. Dit jaar wordt voor de zesde keer de International Jazz Day in Suriname gevierd. Roseternal Media is de organisatier er achter.

Calister, Edisonwinnares 2009, brengt een fusie tussen de traditionele muziek van haar geboorte-eiland Curaçao en jazz met Afro-Caraïbische invloeden. Callister studeerde aan het Groningse Conservatorium, maakt deel uit van de groepen Jamesz, Pili Pili en het Duitse Dissidenten en heeft daarnaast haar eigen band. Ze treedt op door heel Europa, Indonesië, de VS en Zuid-Amerika.

I’m coming to Suriname guys!!!!

💃🏿💃🏿💃🏿💃🏿 pic.twitter.com/EG87aUJixD — Izaline Calister (@IzalineCalister) March 25, 2019