Afgelopen week vier smerige restaurants in Suriname gesloten

De maand april is nog maar net begonnen en er zijn deze maand al zeker vier restaurants in Suriname gesloten door bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst. Tijdens controles is geconstateerd dat deze eetgelegenheden zich niet hebben gehouden aan de hygiëne- en vergunningsvoorwaarden.

Er lijkt sprake te zijn van een toename, helemaal als wordt gekeken naar de cijfers van het eerst kwartaal: In het eerste kwartaal van dit jaar werden er in totaal 6 restaurants door de autoriteiten gesloten in Paramaribo-Noordoost. Deze maand april was het raak in de ressorts Rainville, Beekhuizen, Centrum en Blauwgrond.

Bij de ge­slo­ten res­tau­rants is ge­con­sta­teerd dat er spra­ke is van slech­te hy­gi­ë­ne in de keu­ken, uit­werp­se­len van on­ge­dier­te, on­af­ge­dekt voed­sel, sme­ri­ge toi­let­ruim­ten en keu­ken­per­so­neel dat zich niet aan de kle­dings­voor­schrif­ten houdt.

Restaurants blijven niet dicht; res­tau­rant­hou­ders krij­gen tijd om al­le mis­stan­den te cor­ri­ge­ren. In­dien de locatie goed schoon­ is en de ver­gun­nings­voor­waar­den in or­de zijn, mo­gen de deu­ren van het restaurant weer open.

Dit krijgen ze op hun deur geplakt.