Studio Paramaribo begin deze week geopend in Suriname

Suriname heeft vanaf deze week een eigen filmstudio, genaamd Studio Paramaribo. Deze is gevestigd op het terrein van exporuimte De Hal aan de Grote Combéweg. De officiële opening vond afgelopen maandag plaats.

De filmstudio is een realisatie van de driemanschap Wijngaarde (The Back Lot), Phillip Vié van het Nederlands bedrijf Cam-A-Lot en de Surinaamse filmmaker Dave Edhard. Wijngaarde benaderde de Nederlandse ondernemer in 2008 met het plan om iets samen voor Suriname te doen op filmgebied.

In de filmstudio zijn er sets gebouwd voor verschillende producties zoals sitcoms, talkshows en andere binnenopnames. Een buitenlands bedrijf dat naar Suriname komt om films op te nemen, hoeft volgens de motoren achter het project niet meer met dure apparatuur te sjouwen, want ook die kan bij Studio Paramaribo gehuurd worden.

De eerste filmstudio van Suriname heeft ook goed getrainde crewleden. “De studio blijft voor twee jaar in De Hal. Het is de bedoeling dat er een eigen permanente plek komt”, benadrukt Eddy Wijngaarde.