Schrijfster wil kinderen met boek leren dat kroeshaar mooi is

De Rotterdamse Ramona Kimberley Molhoop schreef het eerste Nederlandse prentenboek dat zich expliciet richt op de acceptatie van kroeshaar. Het boek ‘Prinses Imara’s haar – Kroeshaar is mooi’ is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Ouders die hun kinderen van jongs af aan willen leren dat kroeshaar mooi is, hebben met dit prentenboek een goed handvat voor zelfacceptatie.

Steeds meer vrouwen beginnen hun natuurlijke afrohaar te accepteren en doen niet meer aan chemisch ontkroezen. Deze beweging, genaamd The Natural Hair Movement, is ook van invloed op jonge kinderen én vraagt om aandacht. De schrijfster wil met haar verhalen graag ervoor zorgen dat ieder kind leert om van zichzelf te houden.

Het boek gaat over prinses Imara die kroeshaar heeft. Ze heeft liever lange krullen zoals grote zus Ruby of glad haar zoals mama. Ze probeert van alles om van haar kroeshaar af te komen en wil het zelfs knippen. Zal Prinses Imara inzien hoe mooi kroeshaar is en leren wat je er allemaal mee kunt?

Ramona Kimberley Molhoop (1990) is een echte Rotterdamse met Surinaamse roots. Afgestudeerd als journalist blijft schrijven haar passie. Als klein meisje wilde Ramona Kimberley net zoals prinses Imara ander haar hebben ondanks dat iedereen altijd zei dat ze mooi haar had. Dat kroeshaar mooi is, blijft voor haar een feit én dat mag iedereen weten!