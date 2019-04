Onderwijs Suriname onderzoekt filmpje van leerkracht die leerling sleept over erf

Het ministerie van Onderwijs in Suriname heeft woensdag een verklaring uitgebracht waarin zij aangeeft een incident op een school te Brokopondo te onderzoeken. Aanleiding hiervoor is een filmpje waarin te zien is hoe een leerkracht een leerling over het schoolerf sleept.

De leerling in het bewuste filmpje is Ruquensa Pansa, die in de vierde klas van de muloschool van Brokopondo zit. Zij is dinsdag volgens haar moeder op brute wijze mishandeld door een leerkracht, die verbonden is aan het voortgezet onderwijs voor junioren te Brokopondo.

Volgens de moeder werd haar kind aan het haar getrokken en werd ze door het zand gesleept. De beelden werden via social media gedeeld, maar de schoolleiding ontkent het incident. De moeder stapte vervolgens naar het ministerie.

Minister Ferrier van Onderwijs liet woensdag in een brief weten dat het onderzoek gaande is. Het filmpje:

De verklaring van het ministerie.