“Chan­dri­ka­persad San­tok­hi en De­si Bou­ter­se zouden ge­hei­me ge­sprek­ken met elkaar gevoerd hebben tijdens ontmoetingen. Het doel van de­ze ont­moe­tin­gen is om na de ver­kie­zing van 2020 re­geer­macht te vor­men”. Dat zegt Daya­nand Dwar­ka die tot voor kort deel uit­maak­te van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP)

Dwar­ka, die lid was van de Po­li­tie­ke Raad van de VHP, heeft dinsdag mid­dels een brief de par­tij te ken­nen ge­ge­ven dat hij zijn lid­maat­schap op­zegt. De gesprekken met de NDP zijn de voor­naams­te re­den waar­om hij de VHP na 13 jaar de rug toe­keert. Volgens Dwarka zouden VHP-voor­zit­ter San­tok­hi en pre­si­dent De­si Bou­ter­se ge­hei­me ge­sprek­ken ge­voerd hebben te Le­ons­berg. Van de­ze ont­moe­ting was de par­tij niet op de hoog­te en San­tok­hi heeft la­ter ont­kend dat de­ze heb­ben plaats­ge­von­den.

Voor­dat de­ze ge­sprek­ken wer­den ge­voerd, had Asis­ku­mar Ga­ja­dien, waar­ne­mend frac­tie­lei­der van de VHP, ook een ge­hei­me ont­moe­ting met Bou­ter­se waar­bij is na­ge­gaan wat de mo­ge­lijk­he­den zijn voor een sa­men­wer­king tus­sen de VHP en NDP.

In een reactie liet de VHP vandaag weten dat het voor een ieder duidelijk is dat een samenwerking met de huidige NDP is uitgesloten is. “Voorzitter Santokhi heeft dit meermalen openlijk en publiekelijk uitgesproken” schrijft de VHP in een persbericht.