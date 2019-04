Ministeries organiseren ‘Agro-Tourism workshop’ in Suriname

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) organiseert vandaag en morgen een ‘Agro-Tourism workshop’ in Hotel Torarica. Landbouw en toerisme zijn twee belangrijke economische sectoren van veel kleine economische landen, echter zijn er meer inspanningen nodig om beide sectoren – landbouw en toerisme – met elkaar te verbinden. Een van de doelstellingen van de workshop is het bevorderen van verbindingen tussen de agrovoedingssector en de toeristenindustrie.

Deze workshop is gericht op het ontwikkelen van een intersectoraal beleid dat leidt tot verbeterde bestaansmiddelen en inkomsten voor lokale boeren en waardeketen actoren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de belangrijke gebieden identificeren waar ondersteuning nodig is en input geven voor een strategie die lokale “sourcing” bevordert en het land als een culinaire bestemming bestempelt.

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de “Inter-American Institute for Cooperation on Agri Culture “(IICA) en zal gehost worden door de “Centre for Agricultural an Rural Cooperation (CTA).