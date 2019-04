Foto van peperdure Ferrari in container is niet gemaakt op Nieuwe Haven Suriname

Deze foto van een peperdure Ferrari 599 GTO in een container, ging vandaag flink rond op social media en werd massaal gedeeld via WhatsApp in Suriname. Volgens een Facebook pagina zou deze auto gespot zijn op de Nieuwe Haven in Suriname en zou toebehoren aan ‘een zekere R. Abrahams’. Het bericht is echter fake.

De foto is niet afkomstig uit Suriname, maar is een foto die op verschillende internationale sites terugkomt en gebruikt wordt als voorbeeld voor het verschepen van auto’s. De auto is dus niet gespot in Suriname en ook niet van Abrahams.

Het fake bericht dat ook massaal via WhatsApp werd gedeeld:

Hieronder een voorbeeld van een site waar het bewuste plaatje op terug te vinden is: