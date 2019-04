Dode bij aanrijding in Suriname tussen bus, personenauto en bromfiets

Bij een aanrijding tussen een bus, een personenauto en een bromfiets is de bromfietser overleden. Het ongeval vond vanmorgen plaats aan de Gemenelandsweg in Suriname. De bromfietser zou ter plekke overleden zijn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Volgens Starnieuws heeft een vrouw die op de bromfiets zat, heeft het leven gelaten.Volgens ooggetuigen kwam de personenauto vanuit de Thompsonstraat en ging richting Van Idsingastraat. Nabij de kruising met de Verlengde Gemenelandsweg heeft de autobestuurder, de bromfietser van achteren geraakt en meegesleept.

Op hetzelfde moment kwam er een bus aangereden en schepte het slachtoffer. De politie is nog ter plaatste bezig met het onderzoek. De politie in Suriname heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht, dus later meer.