Staatsolie begonnen met proefboringen voor de kust van Suriname

Dit is het boorplatform West Castor bij Marai, de plek waar het Surinaamse oliebedrijf Staatsolie vanaf vandaag op volle toeren bezig is met proefboringen in zee. Het gaat om zogenoemde near-shore boringen waarbij Marai de eerste put is voor de Surinaamse kust. In het diepzeegebied volgt later dit jaar ook een proefboring van het Amerikaanse Apache en volgend jaar volgen daar Kosmos en Tullow Oil.

Staatsolie boort in de nearshore, dichter op de kust. De Marai-boorput ligt ongeveer twintig kilometer uit de kust, voor Saramacca. Het is met een waterdiepte van 19 meter één van de ondiepere putten voor de Surinaamse kust. In totaal zullen van oost naar west negen boorputten worden aangelegd.

De hele operatie zal het bedrijf circa 100 miljoen Amerikaanse dollar kosten. Mochten er commercieel winbare reserves worden gevonden zal het tussen drie en vijf jaren duren voordat de olie naar boven zal worden gehaald.