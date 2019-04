Arrestant dood aangetroffen in cellenhuis Suriname

Een 42-jarige arrestant is maandagmiddag dood aangetroffen in het cellenhuis van politie Geyersvlijt. Dat meldt Dagblad Suriname vandaag. Volgens de krant werd de man, Emil Kostadinov, dood aangetroffen door mede celgenoten.

Een arts werd ingeschakeld die de dood vaststelde. Het ontzielde lichaam van deze man werd na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen ter obductie.

Hoe hij om het leven is gekomen is nog niet bekend. Meer details hierover zijn te lezen in Dagblad Suriname.