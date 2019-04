Rotterdamse atletiekcoach Jerry M. alsnog aangehouden

De van misbruik beschuldigde Rotterdamse atletiekcoach Jerry M. is alsnog aangehouden. De man die toegegeven heeft de afgelopen 35 jaar negen meisjes te hebben misbruikt, wordt vandaag gehoord. Later deze week wordt beslist of hij wordt vervolgd meldt de NOS.

De man is nooit gestraft, omdat niemand aangifte heeft gedaan. Het OM stelde een onderzoek in en sprak met vrouwen die recent, maar ook in een ver verleden, te maken hebben gehad met deze atletiektrainer. In het kader van het onderzoek zijn daarnaast 60 personen gehoord, die actief waren of zijn in de atletiekwereld, aldus het OM.

Op basis hiervan is besloten hem aan te houden. Het onderzoek van de zedenpolitie Rotterdam richt zich op meerdere strafbare feiten, schrijft het OM. De misdrijven werden zowel in Nederland als in het buitenland gepleegd.