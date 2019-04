Man in Suriname overleden nadat boot waarin hij zat kapseisde

De 34-jarige Surinamer Jurgen Puin (foto) is zondagochtend 31 maart overleden nadat de boot waarin hij zat kapseisde. De boot met inzittenden was gisteren onderweg naar het dorp Loka Loka in Paramaccaans gebied en zou door nog onbekende reden zijn gezonken. Dat melden bronnen aan Waterkant.Net.

Jurgen was de enige die nog vermist werd, nadat alle inzittenden veilig aan wal waren. Zijn lijk werd later dezelfde ochtend gevonden en geborgen. Het stoffelijk overschot van de man is afgestaan aan de familie voor de begrafenis.

De politie onderzoekt hoe het ongeval met de boot heeft kunnen gebeuren.