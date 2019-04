Bedrijf in Suriname gaat eten bezorgen met helikopter

Om klanten in Suriname nog sneller van dienst te zijn is het Surinaamse bedrijf FoodDelivery.sr vanaf vandaag gestart met het thuisbezorgen van eten met een helikopter. Het bedrijf werkt hiervoor samen met Hi-Jet Helicopter Services N.V. die de bestelling supersnel thuis bezorgd.

Fooddelivery.sr is in Suriname bekend om haar app waarmee online eten besteld kan worden. Met de app van Fooddelivery.sr kun je bij jouw favoriete restaurants in Suriname eten bestellen en laten bezorgen. Hierbij bestaat de mogelijkheid om je bestelling live te volgen.

Gemakkelijk een online bestelling plaatsen via de app van Fooddelivery.sr en deze vervolgens ophalen is ook mogelijk. Bekijk hun nieuwe dienst die vandaag 😉 (1 APRIL!) werd gelanceerd: