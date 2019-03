Miguel van Assen wint goud voor Suriname in Argentinië

PARAMARIBO, 31 mrt – De Surinaamse topatleet Miguel van Assen heeft gisteren een gouden medaille voor Suriname gewonnen tijdens de Zuid-Amerikaanse Grand Prix in Argentinië. Van Assen won de prijs op het onderdeel hink-stap-springen.

De 21-jarige Van Assen, die nationaal recordhouder in Suriname is, moest het opnemen tegen dertien andere deelnemers waaronder drie Braziliaanse favorieten en de Argentijnse recordhouder Maximiliano Díaz.

“Het is niet gegaan zoals ik wilde, maar ik heb mijn best gedaan en ben eerste geworden” zei hij tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd. Voor hem gold deze wedstrijd als voorbereiding op de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen van 24 tot en met 26 mei in Lima (Peru). De Surinamer moet dan zijn titel verdedigen schrijft de krant.