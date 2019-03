Curaçao wil meer toeristen uit Suriname naar het eiland trekken

PARAMARIBO, 31 mrt – Een delegatie uit Curaçao is dezer dagen in Suriname, om middels de toeristische informatiebeurs ‘Curaçao Infomart’, meer bekendheid te geven aan de toeristische activiteiten op het eiland. Op vrijdag 29 maart werd te Lelydorp een infomart georganiseerd en op zaterdag 30 maart op het terrein van TBL Cinema.

Curaçao staat bekend om haar stranden en het North Sea Jazz festival dat duizenden mensen trekt. Op deze infomart kon het publiek informatie krijgen over Curaçao als vakantiebestemming en het festival dat van 29 tot en met 31 augustus plaats vindt. Verschillende vertegenwoordigers van hotels, reisagenten en touroperators waren aanwezig op de infomart, die dit jaar voor de zesde keer in Suriname plaats vond.

De toeristische informatiebeurs Curaçao Infomart wordt georganiseerd door Creative Communications & Marketing NV. Onderdirecteur Jill-Joy Landburg, zegt dat na zes keer deze beurs te hebben georganiseerd, Curaçao steeds populairder wordt onder de Surinamers.

De afgelopen 2 jaar is de toerismestroom vanuit Suriname wel wat afgenomen, met name vanwege het uitvallen van vliegmaatschappij Insel Air waardoor er niet elke dag een vliegverbinding is. Aangezien toerisme een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het eiland is, blijft het noodzakelijk om te promoten. Ook in Suriname zegt adjunct-directeur van the Curaçao Tourism Board, Hugo Clarinda tegen ABC Online: