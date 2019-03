Politie houdt twee ‘onhandelbare’ jeugdigen aan na doodsbedreiging, mishandeling en diefstal’

PARAMARIBO, 30 mrt – Het Korps Politie Suriname heeft afgelopen week twee jeugdigen aan de van Hattemweg aangehouden. Het gaat om de 16-jarige S.P. en de 17-jarige T.P. Ze worden ervan verdacht op drie verschillende momenten een 18-jarige jongeman met de dood te hebben bedreigd, mishandeld en beroofd van zijn gouden halsketting en een mobiele telefoon.

De politie omschrijft de twee als ‘onhandelbaar’. Ze gaan niet meer naar school en zijn bekenden van de politie. Ondanks hun jeugdige leeftijd maakten zij het tot een gewoonte de buurt te teisteren en bij opsporing en of hun aanhouding zetten zij het altijd op een lopen.

Na een gedegen voorbereiding is het de politie van het ressort Lelydorp, in samenwerking met het Regio Bijstand Team Midden (RBTM), gelukt beiden op 24 maart aan te houden. Vanwege hun jeugdige leeftijd zijn S.P. en T.P., na overleg met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld in het jeugdcellenhuis verbonden aan het Doorgang Centrum van Opa Doelie.