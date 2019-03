Lijk in woning in verre staat van ontbinding aangetroffen

PARAMARIBO, 30 mrt – De politie in Suriname heeft don­der­dag­avond het ont­ziel­de li­chaam van een man aangetroffen in een wo­ning aan de Tout Lui Faut­weg in het dis­trict Wa­ni­ca. De man stond be­kend als al­co­ho­list en woon­de al­leen. Zijn lijk werd in ver­re staat van ont­bin­ding aan­ge­trof­fen meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant kreeg de po­li­tie een mel­ding en ging naar de plaats voor on­der­zoek. Zij trof het lijk aan. Er kon niet di­rect wor­den vast­ge­steld of het om een mis­drijf gaat. De man zou waar­schijn­lijk maan­dag voor het laatst ge­zien zijn de buurt.

Vol­gens een buurtbewoner was de man be­kend als een goe­de per­soon die met een ­ie­der sprak. Hij kent hem als ie­mand die werk­te voor an­de­ren, vertelde hij aan de krant.