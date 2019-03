Surinaamse zanger Bryan Muntslag komt met tweede galaconcert

PARAMARIBO, 29 mrt – Topzanger Bryan Muntslag uit Suriname komt na het succes van zijn eerste His-Tori galaconcert vorig jaar, dit jaar weer een concert. “De eerste was een ‘His-Torisch’ succes zegt de zanger die langer dan 25 jaar aan de weg timmert in de Surinaamse muziekwereld.

De datum voor de tweede is al bevestigd en wel 1 juni in theater Thalia”, onthuld de zanger op zijn Facebookpagina. “Ben je er ook bij? We gaan de zaal opnieuw doen schudden”, vult hij aan.

Het wordt volgens Bryan niet hetzelfde concert, maar een vervolg en imposanter dan het eerste. De Surinaamse popartiest heeft ook plannen om een theatertoer door Nederland te maken.

Foto: Bryan Muntslag tijdens het eerste His-Torigalaconcert in theater Thalia. ( foto Facebook Bryan Muntslag)