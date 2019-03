Politie houdt dader aan in zaak dood Surinaamse militair

PARAMARIBO, 29 mrt – Het Arrestatie Team van de Surinaamse politie heeft op woensdagavond rond 23.00 uur de 35-jarige verdachte Giovanni S. alias ‘Bolo’ aangehouden. Hij heeft toegegeven de 34-jarige militair Clifton van der Clous met een eind hout slagen te hebben toegebracht aan het hoofd. Van der Clous liep ten gevolge daarvan een schedelbasisfractuur op. Hij kwam op zaterdag 23 maart op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te overlijden.

Volgens de politie in Suriname zou de militair zijn mishandeld, nadat hij een bromfietser op de weg naar Bigi Poika had aangereden. De politie van Zanderij kreeg de melding van een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets op de weg naar Bigi Poika en dat er sprake moest zijn van zware persoonlijke ongelukken. De politie trof de autobestuurder Clifton die niet aanspreekbaar was in een recreatiezaal. Hij was vastgebonden en vertoonde letsels op zijn voorhoofd en rechterschouder. De bromfietsbestuurder was per eigen gelegenheid afgevoerd naar de RGD-poli te Bigi Poika.

Het slachtoffer Clifton die militair bleek te zijn, werd door de Militaire Politie overgebracht naar SEH en liet kort na aankomst het leven. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de afdeling Kapitale Delicten en Militaire Politie. Giovanni S. is in beeld gebracht en bleek te zijn uitgeweken naar het binnenland. Na informatie te hebben uitgewerkt, kon de verdachte door het Arretstatie Team worden aangehouden op de weg naar Apoera.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Giovanni in verzekering gesteld.