Geen drugsvangst in Nickerie, ging om vochtontrekkers in container

PARAMARIBO/NIEUW NICKERIE, 29 mrt – Er is gisteren geen sprake geweest van een gro­te par­tij drugs in een container met rijst te Nickerie, zoals Dagblad Suriname meldde. Wel zou er een onderzoek zijn geweest van de Surinaamse Nar­co­ti­ca­bri­ga­de, die met hon­den van­uit Pa­ra­ma­ri­bo naar Nickerie ging voor onderzoek. Wat er in de container is aangetroffen is de vocht­ont­trek­ker Nor­dic Dry die in con­tai­ners wordt ge­plaatst om die droog te hou­den (foto), meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens Radio 10 heeft de douane donderdagmiddag geweigerd een container verder te laten beladen met rijst, vanwege ‘niet nader omschreven aangetroffen omstandigheden’. Er werd een rijstexporteur voor verhoor opgebracht, op wiens naam de lading zou staan. De on­der­ne­mer heeft al­le do­cu­men­ten kun­nen over­leg­gen dat hij het spul geïmporteerd heeft en ge­bruikt voor rijst­ex­por­ten.

Ook hebben gespecialiseerde politie-eenheden volgens het radiostation een inval gedaan bij een pellerij aan de Arnold Julenweg, waar enkele illegale Venezolanen zijn aangetroffen. Bij een andere pellerij, aan de Cassaveweg was de politie ook bezig met een grootscheeps onderzoek.