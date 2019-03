Airbus A340 van SLM pas eind mei weer terug in Suriname

PARAMARIBO, 29 mrt – De Airbus A340-313 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), die sinds januari niet meer in gebruik is, zal pas eind mei weer terug zijn in Suriname en operationeel zijn op de Mid-Atlantische route. Dat heeft de SLM donderdag bekend gemaakt. Voorlopig staat het vliegtuig aan de grond voor onderhoud in Duitsland.

Het toestel ging begin januari naar Frankfurt omdat het landingsgestel van de 20-jaar oude Airbus aan vervanging toe was. Daarbij werd ook een zogenoemde C-check eerder ingepland. De verwachting was toen dat het toestel, dat in 2015 werd overgenomen van Air China, eind maart weer beschikbaar zou zijn.

Tijdens de C-check zijn er echter additionele werkzaamheden ontdekt die prioriteit vereisen, waardoor de Airbus langer dan verwacht in Duitsland is tot alle zaken voldoen aan luchtvaartveiligheidsregels. Vanwege de afwezigheid van de airbus, is de SLM genoodzaakt sinds januari te vliegen met een chartermaatschappij, waarbij een deel van de SLM-bemanning gefaciliteerd wordt aan boord.

Volgens de PR-afdeling van de SLM, is de Airbus geen goede investering geweest en is de SLM momenteel bezig alternatieven te bekijken voor een jongere en modernere machine.