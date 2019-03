Wereldwijde launch nieuwe song Nisha Madaran uit Suriname

PARAMARIBO, 28 mrt – Ze is nog net een week teruggekeerd uit Griekenland, waar ze op uitnodiging was van de film director CK en Nisha Madaran launched nu weer een nieuw lied. Op Woensdag om 13.00u Surinaamse tijd werd er over 5 continenten op tientallen radiostations simultaan op PLAY gedrukt. Het lied “Oeff… Yeh Dil” (Zucht…. Mijn Hart) is hiermee officieel gelaunched.

Het lied is gearrangeerd in een vrolijke soft rock stijl en gaat over de liefde. Het vertelt hoe eenzaam het hart ooit was, en na ontmoeting met “de ware” het hart niets anders wilde dan hem. Dit lied is geschreven door Nisha zelf (tekst en melodie) en vorig jaar in India opgenomen met TOP artiesten. Op gitaar Anand Mahangoe (Nederland) die tevens het arrangement gemaakt heeft, op drums Jai Row Kavi (uit India, bekend van Coke Studio India) en een ‘monster’ op bass gitaar, namelijk the one and only Mohini Dey (India).



De wereldwijde launch is bedacht daar diverse fans en radiostations in meerdere landen ook een keer een uniek moment met Nisha wilde hebben, maar je kan helaas maar op 1 plek tegelijk zijn. “Dus heeft mijn team bedacht dit op deze manier te doen. Iedereen was er enthousiast over” vertelt Nisha. “In Suriname hebben we vrijwel alle radiostations bereid gevonden mee te doen, enkele konden het niet op dezelfde tijd, vanwege andere programmeringen waar ze niet onderuit kwamen, maar beloofden het direct daarna wel te doen.”

“De uitdaging was wel enorm groot daar de release ging over 5 continenten met elk weer andere tijdzones. Is het 13u in Suriname, dan was het op ons halfrond 1 tot 3 uren terugrekenen en naar Europa, Afrika en Azië toe 4 tot 8 uren verder rekenen. Uiteindelijk lukte het wonderbaarlijk genoeg wel dat het om 13u lokale tijd in Suriname kon. Suriname hebben we hiermee weer een keer centraal gepositioneerd op onze mooie wereld. Direct na de launch kwamen de verschillende live interviews met buitenlandse stations” aldus de zangeres

Niet alleen de muziek en zang is in Mumbai opgenomen, maar ook de videoclip zelf met een groot productieteam van meer dan 40 man. Over een week komt de videoclip uit, ook weer apart gemaakt en tot het eind even spannend en grappig.

“We zijn een ieder dankbaar die heeft meegewerkt aan deze productie, zeker de muzikanten en het productie team in India. En we zijn heel blij dat de Surinaamse radiostations dit initiatief ook hebben ondersteund en we vandaag op een en hetzelfde moment op vele stations dit nieuw lied werd afgespeeld. Het is nu aan de fans om er verder van te genieten en aan te vragen als ze dat weer willen horen” aldus haar management.

Nisha vertelt tot slot dat ze nog aan meerdere producties werkt in Suriname en daarbuiten die dit jaar en volgend jaar uitkomen.