Loting: Suriname in groep D van B-divisie Concacaf Nations League

PARAMARIBO/LAS VEGAS, 28 mrt – Na 4 kwalificatiewedstrijden in de CONCACAF Nations League, gaat Suriname helaas niet naar de Gold Cup. Ons land plaatste zich echter wel ruimschoots voor de B-divisie. Afgelopen nacht werden de landen geloot die het in vier groepen in deze B-divisie tegen elkaar zullen opnemen. Suriname zit in groep D samen met Nicaragua, Dominica en Saint Vincent en de Grenadines.

De officiële loting vond plaats in het Chelsea Theatre in Las Vegas, Nevada. De thuis-en-uit-groepfase van de Concacaf Nations-competitie van 2019 wordt gespeeld in september, oktober en november. Het eindkampioenschap vindt plaats in 2020.

De groepen voor de Concacaf Nations League in 2019 zijn als volgt (vermeld in de volgorde):

Aan het einde van de groepsfase komen de winnaars van elke League A-groep in aanmerking voor het Final Championship, terwijl de League B- en C-groepswinnaars zullen worden gepromoveerd tot League A en B voor de volgende editie van de competitie. Suriname maakt dus ook kans op promoveren naar League A.

Tijdens de kwalificaties rondes pakte Suriname 7 punten uit 4 wedstrijden. Er werd gelijkgespeeld tegen Dominica (0-0), gewonnen van de Britse maagdeneilanden (5-0) en Saint Kitts & Nevis (2-0) en verloren van Jamaica (2-1).