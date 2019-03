Dagblad Suriname: ‘Grote drugsvangst vanmiddag in Nickerie’

NIEUW NICKERIE, 28 mrt – ‘De douanerecherche in Nickerie heeft donderdagmiddag een grote partij drugs onderschept in een lading rijst op de haven in Nieuw-Nickerie’. Dat meldt Dagblad Suriname (DBS) zojuist. Het gewicht van de drugs is vooralsnog niet bekend schrijft de krant. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek aldus DBS. Volgens bronnen in Nickerie zelf zou het bericht van DBS niet kloppen en zou het niet om drugs gaan. We wachten op updates, dus later meer.

