Telegraaf plaatst rectificatie over artikel waarin zij Oedit de Surinaamse ‘Escobar’ noemt

AMSTERDAM, 27 mrt – De Nederlandse krant De Telegraaf heeft vanmorgen een rectificatie geplaatst over een artikel (zie onder) waarin hun verslaggever Mick van Wely zakenman Radj Oedit, de Surinaamse ‘Escobar’ noemt. De krant schrijft dat op 19 en 20 maart jl. door haar ‘ten onrechte opgenomen is dat O. in Suriname bekend zou staan onder de bijnaam ‘Escobar’’. De volledige rectificatie luidt als volgt:

Op 19 en 20 maart jl. zijn in de papieren en in de digitale krant berichten verschenen omtrent de Surinaamse zakenman Radj. O. In die berichten is ten onrechte opgenomen dat O. in Suriname bekend zou staan onder de bijnaam ‘Escobar’. Ook is in die berichten gemeld dat een onderzeeër bestemd om drugs mee te vervoeren was aangetroffen op het terrein van O. Inmiddels is gebleken dat de duikboot op enkele kilometers afstand van diens terrein is ontdekt.

Oedit’s advocaat Nico Meijering benadrukte toen al dat zijn cliënt geen ’verleden’ heeft en een onberispelijke zakelijke staat van dienst heeft. De advocaat benadrukte verder dat Oedit geen lid is van de NDP of geldschieter is van Bouterse zoals door de krant vermeld.

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse krant Oedit ‘Escobar’ noemt. Reeds in 2000 schreef Dagblad Trouw dit artikel over de verkiezingen, waarin Oedit ook ‘Escobar’ wordt genoemd.

Het artikel van de Telegraaf is online inmiddels verwijderd maar hier staat nog een afdruk: