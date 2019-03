‘Bommelding vanmorgen in Suriname was oefening en simulatie’

PARAMARIBO, 27 mrt – Suriname was vanmorgen even in rep en roer vanwege een bommelding bij een pompstation. Deze bommelding, die veel paniek veroorzaakte, was door het Korps Politie Suriname (KPS) officieel naar buiten gebracht. Achteraf bleek dat het om een simulatie en zogenoemde drill ging.

De Surinaamse politie meldde later op de dag dat de bommelding die eerder op de dag is doorgespeeld via de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, een vooraf georganiseerd worse case senario betreft. Het is een simulatie geweest van de SOL in samenwerking met alle bevoegde organisaties/diensten die op de plek moeten optreden.

De bom squad van het Nationaal Leger heeft de bom geneutraliseerd en de wegen zijn weer opengesteld voor weggebruiker meldt het Korps Politie Suriname.