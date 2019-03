Bende die 1.400 kg coke vanuit Suriname met boot naar Engeland smokkelde veroordeeld

BRISTOL, 27 mrt – Een drugsbende van vijf Europese mannen (foto), die 1.400 kilo cocaïne met een catamaran naar Engeland smokkelde, is dinsdag veroordeeld tot in totaal 120 jaar gevangenisstraf. De boot in kwestie, de SY Nomad, was vertrokken uit Suriname en werd voor de Engelse kust onderschept.

De cokevangst, in augustus vorig jaar, geldt als een van de omvangrijkste in de Britse geschiedenis. De Britse justitie schat de waarde van de drugs op bijna 45 miljoen pond (bijna 53 miljoen euro). Na versnijden zou het op straat 112 miljoen pond hebben opgeleverd, oftewel 131 miljoen euro.

Een van de veroordeelde mannen is een 27-jarige Nederlander die 18 jaar cel kreeg. Hij zat samen met een Est (49) en een Let (21) op onderstaand zeiljacht waarin de 1.400 kilo cocaïne was verstopt. De twee andere veroordeelden zijn Britten van 59 en 64 jaar.

De catamaran, de SY Nomad – Foto: NCA

Deze snelle boot voer vanuit Suriname naar de Engelse zuidwestkust. Daar wachtten de twee Britten in snelle rubberen motorboten, waarin de lading cocaïne vermoedelijk zou worden overgeladen en aan land zou worden gebracht.

Volgens de Nederlandse site crimesite.nl is het opvallend hoe vaak Nederlanders met drugs worden gepakt in het Verenigd Koninkrijk. Uit het artikel Zij zitten vast in Engeland voor drugshandel blijkt onder andere dat Nederlanders op allerlei manieren flinke hoeveelheden drugs naar Engeland proberen te smokkelen, per zeiljacht, helikopter, privé vliegtuigje, ambulance, etc.

Hieronder een filmpje van de onderschepping van de catamaran.

