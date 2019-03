Tot nu toe ruim SRD 52 miljoen ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting in Suriname

PARAMARIBO, 26 mrt – De Surinaamse overheid heeft tot nu toe ruim SRD 52 miljoen ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting. In de wet is opgenomen dat minstens 10% van de opbrengst zal worden besteed aan de Wegenautoriteit. De regering heeft echter besloten om alle opbrengsten te besteden aan de districten en de Wegen Autoriteit, zodat er diverse hoognodige infrastructurele werken kunnen worden uitgevoerd. Dat meldt het ministerie van financiĆ«n in Suriname.

Het ministerie meldt verder dat bij de uitvoering van controle de instructie is gegeven om sancties voorlopig achterwege te laten. Verscherping van de controle zal, na aanpassing van de strafbepalingen in de wet, in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. De strafbepalingen zullen na consultatie met de procureur-generaal worden aangescherpt.

De overheid geeft verder aan dat er gestreefd wordt naar transparantie. Hiervoor zal gaandeweg het traject een website worden gebouwd, waarbij transparant inzicht zal worden verstrekt over hoe alle ontvangen middelen worden besteed.