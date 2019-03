‘Suriname heeft goede reputatie als organisator van eerlijke verkiezingen’

PARAMARIBO, 26 mrt – Het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft maandag de vertegenwoordiger van de United Nations Development Program (UNDP) in Suriname ontvangen. Dit in het kader van een samenwerking die Biza wederom is aangegaan met de UNDP. Deze samenwerking betreft capaciteitsversterking bij de voorbereiding van de algemene vrije en geheime verkiezingen die worden gehouden in mei 2020.

“Suriname heeft een goede reputatie als land dat eerlijke en vrije verkiezingen houdt. Die naam willen wij behouden, maar wij willen ook de organisatie van de verkiezingen verbeteren”, zegt minister Mike Noersalim. De ondertekening heeft op maandag 25 maart plaatsgevonden in de vergaderzaal van de minister.

De overeenkomst is ondertekend door minister Noersalim en de vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, Alexis Armstrong. Armstrong onderstreept de goede reputatie die Suriname heeft als verkiezingsorganisator.

Gedurende het samenwerkingsverband wordt specifiek voorzien in capaciteitsversterking, voorlichting en met name verkiezingsvoorlichting, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, alsook de ontwikkeling van een gedragscode voor politieke partijfinanciering. De overeenkomst eindigt in december 2020. “Capaciteitsversterking is iets dat wij nodig hebben en ook in de nabije toekomst kunnen gebruiken”, aldus minister Noersalim