Succesvolle workshop over digitale archivering in Suriname

PARAMARIBO, 26 mrt – Op maandag 25 maart heeft de opening van de pre-conferentie workshop ‘Digital Records Management’ van de elfde regionale archiefconferentie, de Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) X1, plaatsgevonden in hotel Torarica. De workshop stelt deelnemers instaat de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen, om de kenmerken van digitale records te identificeren en om op een kosteneffectieve manier te beginnen met het beheren van digitale records.

Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad, president van CARBICA, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat deze workshop ons niet alleen essentiële kennis biedt over de vereisten van digitalisering, maar ons ook een uitstekende gelegenheid geeft om ideeën uit te wisselen met onze collega’s uit de regio. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken die de opening heeft gedaan stelt dat de snel evoluerende technologie, de manier transformeert waarop kennis wordt bijgebracht en opgenomen. Hij doelt op bijvoorbeeld het onderwijssysteem, de handel en industrie in communicatie en ook de manier waarop wij als overheidsinstellingen de informatie beschikbaar stellen aan het publiek.

Verder geeft de bewindsman aan dat deze workshop wordt gehouden op een moment dat de regering van Suriname op weg is om haar publieke diensten te verbeteren, door haar archieven te digitaliseren om hen in staat te stellen hun diensten beter af te kunnen handelen en verantwoording af te leggen aan het publiek. “In verband hiermee digitaliseert het ministerie van Binnenlandse Zaken de personeelsdossiers van overheidsinstellingen. Meest recent heeft de burgerlijke stand ook de elektronische identiteitskaart in Suriname geïntroduceerd”.

Met al deze digitaliseringsprojecten geïnitieerd en ontwikkeld door de overheid, is het verplicht om ervoor te zorgen dat aan de vereiste voorwaarden voor digitaliseringen wordt voldaan. “Als we dit in overweging nemen, moeten we proactief optreden als overheid bij het herkennen van de uitdagingen en bij het ontwikkelen van een beleid of een routekaart om onze bestemming te bepalen. Om dit te doen, moeten we eerst het bewustzijn van onze medewerkers verhogen en hen beter van de nodige kennis voorzien”, aldus de minister.