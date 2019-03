Onverzekerde woning in Suriname compleet door brand verwoest

PARAMARIBO, 26 mrt – Het Korps Brandweer Suriname moest vanmiddag rond 12.30u uitrukken voor een woningbrand aan de Cristinaweg, een zijstraat van de Nieuwzorgweg te Pontbuiten. Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bewoners waren ten tijde van de brand namelijk niet thuis.

De schade was wel enorm en dat is vervelend voor de bewoners. De woning was namelijk niet tegen brand verzekerd. Op de foto is de brandweer net klaar met nablussen.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Politie Latour heeft de zaak momenteel in onderzoek, dus later meer.