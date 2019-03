Automobilist doorgereden na doodrijden bromfietser (64) in Suriname

PARAMARIBO, 26 mrt – Een 64-jarige bromfietser is vanmorgen vroeg in Suriname om het leven gekomen na een aanrijding met een personenauto op de Kruising Kernkampweg en de Abraham Samson straat. De 27-jarige bestuurder van de auto, die niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, is na de aanrijding doorgereden. Hij heeft zich daarna alsnog binnen vier uren aangemeld bij de politie.

De politie van het resort Munder kreeg omstreeks 04.45u een melding van het Command Center over de aanrijding. Toen de politie ter plekke kwam vertoonde de bromfietser geen teken van leven. Het is niet bekend hoe de aanrijding precies heeft plaats gevonden aldus een woordvoerder van Het Korps Politie Suirname tegenover onze verslaggever.

De politie onderzoekt de zaak en de bestuurder zal worden voorgeleid. Later meer.