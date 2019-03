Sylvia Kortram ontvangt Gouden Vioolspeld onderscheiding 2019

AMSTERDAM, 25 mrt – In een bomvolle vereniging Ons Suriname in Amsterdam ontving dr. Sylvia Kortram, schrijfster van het boek ‘Meer dan arts alleen’ de Gouden Vioolspeld 2019. Dit gebeurde tijdens de dokter Sophie Redmondlezing, die dit jaar op zondag 24 maart voor de zevende keer in Amsterdam plaats vond. De Gouden Vioolspeld wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die in de geest van Sophie Redmond vrouwen inspireert en gezien wordt als een rolmodel.

De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door stichting Between the Lines i.s.m. Vereniging Ons Suriname. Keynote spreker Marga Weimans nam het publiek mee met haar persoonlijk verhaal over hoe zij haar droom waar heeft gemaakt. Zoals Sophie Redmond vocht voor haar dromen vecht Marga voor emphatie en inclusiviteit. Bruggen bouwen is haar nieuwe mantra. Maar ze wilt wel weer de mooiste jurk van de wereld maken.

Sylvia Kortram besloot in 1994 onderzoek te doen naar de veelzijdige Sophie Redmond. Nadat ze haar doctoraalstudie Algemene Sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht afrondde wist ze dat zij haar wetenschappelijke kennis wilde inzetten voor de Surinaamse vrouwengeschiedenis. Tien jaar lang stond haar leven in het teken van haar onderzoek naar Sophie Redmond.

Op 16 jan. 2014 promoveerde Dr. Sylvia Kortram met haar proefschrift ‘Meer dan arts alleen. De maatschappelijke betekenis van huisarts Sophie Redmond.’ “Elk volk heeft het recht zijn geschiedenis wetenschappelijk vastgelegd beschikbaar te hebben”. Sylvia Kortram ontving de onderscheiding voor háár bijdrage aan de Surinaamse vrouwengeschiedenis.