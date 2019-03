‘Suriname was heel dichtbij plaatsing Concacaf Gold Cup’

PARAMARIBO, 25 mrt – Suriname heeft zaterdagavond in de Concacaf Nation League met 2-0 gewonnen van St. Kitts & Nevis. Voor zowel Suriname als St. Kitts & Nevis stond er heel veel op het spel. Geen van beide landen kon zich een verlies permitteren.

Voor Jack Mangalie was het een bijzondere interland periode. De Keepercoach is inmiddels weer terug van 2 hele mooie wedstrijden. “Als team hebben we een hele goede voorbereiding gehad. Spelen tegen Guyana was een hele mooie test om alles verder uit te proberen en daarnaast de aanstormende talenten een kans te geven” zei hij tegen Waterkant.Net.

Mangalie: “De sfeer zat er goed in. Tegen Guyana hebben we zowel voetballend als tactisch goede momenten gezien. Eerste helft was bijzonder goed en de tweede helft was gericht op opleiden en de jonge jongens een kans bieden. Daarnaast hebben we als groep 2 scholen bezocht in het kader van de nieuwe policy op het vlak van Corperate Social Responsibility. Tot slot werd de selectie toegesproken door de Districtscommissaris Nisha Kurban in Nickerie. Zij bedankte de selectie voor de goede prestatie en wenste heel veel succes tegen St Kitts & Nevis”.

De voorbereiding tegen St Kitts & Nevis was in Paramaribo, alle kansen waren nog open?

“Theoretisch was er nog een kans dus ook deze kans telt. Toch wij waren afhankelijk van de overige resultaten van de landen in de regio. Belangrijk was dat Jamaica moest winnen maar dat hebben ze nagelaten. Dus is het heel erg zuur maar sterker nog heel frustrerend”

Ondanks de winst is het Suriname net niet gelukt om de Concacaf Gold Cup te halen.

“Suriname Natio was heel dichtbij. Voor ons was belangrijk om te winnen en dat hebben we gedaan door mooi en aanvallend voetbal te spelen. Het zelfvertrouwen van de spelers was uitmuntend”

Het was voor het eerst in de geschiedenis van het Surinaams voetbal dat Suriname de Gold Cup kon halen.

“Wij waren heel dichtbij. Voor de spelersgroep zou het een geweldige ervaring zijn maar tegelijkertijd ook een eervolle beloning. “Spelen op een groot toernooi is al een droom, en dan nog eens tegenstanders als Amerika en Mexico, mooier kon het niet”

We hebben een heel goed voetballend elftal van Suriname gezien, wat is de kracht van dit elftal?

Snelheid, Creativiteit en als laatst Eenheid, met name het laatste is de afgelopen 9 maanden gegroeid. Daarnaast heeft de bondscoach vanaf begin duidelijk gemaakt “voetbal is simpel, maar simpel voetballen is moeilijk”. De groep heeft hierin grote stappen gemaakt en dat voelen de spelers ook. Een simpel kwaliteitspass van speler A naar B moet goed zijn en dat maakt dat dit elftal nu verder is maar vooral vooruit durft te voetballen. Dat is de kracht.