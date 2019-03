Surinaamse militair na veroorzaken aanrijding mishandeld door omstanders en overleden

PARAMARIBO, 25 MRT – De Surinaamse beroepsmilitair Clifton van der Clous (34) is op zaterdag 23 maart op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Volgens het Korps Politie Suriname zou hij als autobestuurder na een aanrijding met een bromfietser doorgereden zijn en daarna door omstanders zijn achterna gezeten. Hij werd klemgereden en vermoedelijk door de omstanders uit het voertuig gehaald en mishandeld aldus de politie.

De politie van Zanderij kreeg de melding van een aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets op de weg naar Bigi Poika. Daar aangekomen werd de autobestuurder Clifton die niet aanspreekbaar was, in een recreatiezaal aangetroffen. Hij was vast gebonden en vertoonde letsels op zijn voorhoofd en rechterschouder. Zijn adem riek naar alcohol meldt de politie in een officieel bericht.

De gewonde militair werd door de politie van Zanderij overgedragen aan de ingeschakelde Militaire Politie (MP) die het slachtoffer verder voor medische behandeling heeft afgevoerd naar de SEH. Hij liet echter kort na aankomst bij de SEH het leven.

Volgens verklaring van de bromfietsbestuurder reed hij over de weg naar Bigi Poika, komende vanuit de richting van het Gemeenschapshuis gaande richting West-Suriname, terwijl Clifton in tegengestelde richting reed. Ter hoogte van het huis van de stroomgenerator reed de autobestuurder zigzag over de weg, kwam op de rijhelft van zijn tegenligger en reed de bromfietser aan. Deze was per eigen gelegenheid afgevoerd naar de RGD-poli te Bigi Poika.

De familie van de overleden militair liet vandaag onderstaand bericht online plaatsen:

We weten wie de daders allemaal zijn die mn neefje hebben mishandeld en vermoord op Bigi Poika.Geven jullie je op bij de politie,en mensen wiens zonen of man mn neefje dit hebben aangedaan.We hebben film en al,geef je aan bij de politie,anders word t maar erger…Er zijn bewijzen genoeg,wij familie weten wie jullie allemaal zijn…..Tide nafoe wie, tamara na foe joe.neks no ey kibrie .Joe beurt ey doro toe🌹❤😡😭