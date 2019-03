Monumentaal pand in Suriname beschadigd na zware aanrijding

PARAMARIBO, 24 mrt – Bij een zware aanrijding tussen een dub­bel­ca­bi­ne pick-up en een drieton pick-up is het balkon van een monumentaal gebouw in Suriname zwaar beschadigd. De aanrijding vond plaats in de vroe­ge och­tend van za­ter­dag toen de dubbelcabine pick-up met vrij ho­ge snel­heid reed over de Mr. Lim A Pos­traat.

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname ver­leen­de hij geen voor­rang aan het ver­keer over de Mr. de Mi­randa­straat en reed een drie­t­on pic­kup aan. Ver­vol­gens sloeg de drie­t­on pick-up een paar keer over de kop en ram­de het bal­kon van een mo­nu­men­taal ge­bouw. De dub­bel­ca­bi­ne pick-up be­land­de op zijn zij te­gen het ge­bouw aan.

Op een na zijn al­le ko­lom­men van het bal­kon be­scha­digd. Bei­de voer­tui­gen zijn zwaar be­scha­digd. Ook zijn en­ke­le ver­keers­bor­den om­ver ­ge­re­den.

Wonder boven wonder vielen er gelukkig geen doden. Volgens de krant raakten drie jongemannen die in de drieton pick-up zaten gewond.