'Machel Montano wil snel weer terug naar Suriname'

PARAMARIBO, 25 mrt – Machel Montano, de Soca ster uit Trinidad die onlangs één van de trekkers was van het Hardcore Phagwa festival op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, wil snel weer terug naar Suriname. Dit deelde hij tijdens zijn optreden mee aan het publiek. Machel vergelijkt het Phagwa festival op het plein in Suriname, met Carnaval op Trinidad.

Diverse organisatoren van shows hebben eerder geprobeerd om de soca ster naar Suriname te halen voor een optreden, maar dat is nooit gelukt. Mocht hij weer komen optreden, dan neemt hij zijn voltallige band met danseressen mee aldus de zanger die in november 45 jaar wordt.

Machel Montano won op 12-jarige leeftijd het Caribbean Songfestival dat in Barbados word gehouden. Hiermee is hij de jongste finalist die ooit deze wedsstrijd won. Hij heeft hits als ‘Dance’ featuring Jacob Desvarieux van Kassav en ‘Famalay’ een samenwerking met Skinny Fabulous en Bunji Garlin. Deze songs zijn van zijn laatste album G.O.A.T.