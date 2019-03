Weer Nederlands echtpaar met zeilboot vanuit Nederland naar Suriname

UITHOORN, 24 mrt – Het Nederlands echtpaar Jan-Paul en Marjolein Buis vertrekt begin juni met hun zeilboot vanuit Nederland om in een jaar een ‘rondje Atlantic’ te varen. Hierbij doen ze rond eind december dit jaar ook Suriname aan.

Het tweetal vaart via de route Spanje, Marokko naar Kaap Verdië. Daar komen hun zonen Jesse en Senne aan boord en beginnen zij aan de oversteek van de Atlantische Oceaan. Met een goede wind duurt die oversteek ruim 2 weken.

In Suriname willen ze kerst en oudejaarsavond vieren en ontmoeten ze vrienden met wie ze vaker reizen om de jungle te bezoeken. Na Suriname volgt Trinidad en Tobago en na de Caribische eilanden varen Marjolein en Jan-Paul samen 3 weken via de Azoren terug naar Europa, vertellen ze aan het weekblad Uithoorn.

Onlangs deed een ander Nederlands echtpaar een soortgelijke tocht. De Nederlandse presentator Pieter-Jan Hagens en zijn vrouw kwamen eind vorig jaar met hun zeilboot aan in Suriname. Hagens is begin deze maand vertrokken uit Paramaribo en zit nu in het Caraïbisch gebied.