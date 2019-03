Overheid stuurt vliegtuig met drinkwater naar Kwamalasamutu in Zuid Suriname

PARAMARIBO, 24 mrt – Met medewerking van het NCCR, SWM, en de centrale overheid zal het Inheemse dorp Kwamalasamutu in het zuiden van Suriname, de komende periode van drinkwater worden voorzien. In de ochtend van zaterdag 23 maart 2019 is er een vlucht met drinkwater richting Kwamalasamutu gegaan. Dit dorp beschikt nu over schoon en veilig drinkwater. SWM doet er alles aan om het probleem op te lossen.

Dit zal worden voortgezet, totdat de drinkwatervoorziening weer genormaliseerd is. De SWM is intussen drukdoende om dit probleem structureel op te lossen. Veilig drinkwater voor alle Surinamers, is dan ook hoog in het vaandel van de regering. Dit geldt dus ook voor de mensen in het zuiden van ons land. De mensen in dit dorp zijn de instanties zeer dankbaar dat zij tot nu toe mogen rekenen op veilig drinkwater.

Districtscommissaris Theresia Cirino is het NCCR, SWM, commissariaten en alle personen en diensten die tot nu toe meewerken aan deze voorziening voor onze broeders en zusters in het zuiden van Suriname, zeer erkentelijk voor de bijdrage en medewerking hieraan.