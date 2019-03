Suriname krijgt eerste vrouw als deken van de Surinaamse Orde van Advocaten

PARAMARIBO, 23 mrt – Tijdens een spannende verkiezing is Samantha Gadjradj vandaag gekozen tot de nieuwe deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA). Zij is hiermee de eerste vrouwelijke deken van Suriname. De verkiezing voor een nieuwe deken en een nieuwe Raad van Bestuur van de SOvA vond in Theater Unique plaats.

De aanloop naar de verkiezingen was rumoerig. In enkele dagen tijd zijn er drie kort gedingen ingediend die te maken hadden met de verkiezing. Via de rechter is gedaan gekregen dat oud-deken Harish Monorath zich niet verkiesbaar kon stellen voor een derde termijn. Monorath is echtgenoot van de nieuwe deken.

Volgens Starnieuws was de opkomst bijzonder hoog. Van de 207 op papier geregistreerde leden, hebben 146 hun stem uitgebracht. Gadjradj behaalde 75 stemmen, terwijl haar tegenkandidaat Benito Pick 71 stemmen kreeg. Pick had onlangs nog de lijst Pick in het leven geroepen voor herstel van de eer in de advocatuur.

UPDATE:

Gadjradj meldt zojuist via Facebook: “..Helaas heb ik zojuist vernomen dat er weer een kort geding tegen mij in de maak is. Ik heb de tegenpartij de hand geschud zojuist en gevraagd voor een vredige samenwerking zodat we de eenheid terug kunnen brengen binnen de orde. Helaas willen ze er geen gehoor aan geven en gaan volgende week een rechtzaak indienen tegen mij met de bedoeling om mij af te zetten..”