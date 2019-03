Nieuwe leiding Nationaal Leger Suriname geïnstalleerd

PARAMARIBO, 23 mrt – President Desiré Bouterse, opperbevelhebber van de strijdkrachten, heeft gisteren de nieuwe leiding van het Nationaal Leger geïnstalleerd in de Memre Boekoe kazerne. De nieuwe legerleider, kolonel Robert Kartodikromo heeft het vaandel overgedragen gekregen, waarmee hij nu formeel de leiding heeft over het leger. Na deze ceremonie is hij de achtste bevelhebber van het Nationaal Leger dat in november 1975 is ingesteld.

President Bouterse heeft in zijn toespraak aangegeven dat hij zich de afgelopen tijd, met de leiding van de defensieorganisatie heeft gebogen over het reilen en zeilen van de organisaties. Consultaties hebben plaatsgevonden binnen het leger op alle niveaus. Het centrale punt van discussie was een nieuwe legerleiding. Hij benadrukte met genoegen de nieuwe legerleiding te installeren.

“De rode draad van de opdracht tijdens onze ontmoetingen was om het leger terug te brengen naar de staat waarin het verkeerde. Om zorg te dragen voor discipline, voor kunde en expertise onder de gelederen. Ik verwacht een leger welke paraat is om ten aller tijde haar grondwettelijke taak uit te voeren. Ik reken op inventiviteit om met de schaarse middelen die er zijn, op effectieve manier meer doelen te behalen. Ik verwacht een leger welke toegerust is de regering van Suriname bij te staan bij de uitvoering van haar ontwikkeling gerichte plannen”, aldus president Bouterse over zijn verwachtingen.

De volledige staf van het Nationaal Leger is ingaande 22 maart vervangen. Tijdens de plechtige ceremonie zijn de nieuwe leidinggevenden geïnstalleerd en hebben zij vlaggen van de krijgsmachtsonderdelen geaccepteerd. Majoor Tonny Haps is de nieuwe commandant van Landmacht. Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen heeft de leiding van de Marine, luitenant-kolonel Marven van Huisduinen is commandant Luchtmacht. Luitenant-kolonel Floyd Mettendaf heeft het commando over het Korps Militaire Politie. De nieuwe chef-staf is luitenant-kolonel Cherryl Chan Jon Chu.