Grote verslagenheid bij families van verongelukte mannen na verkeersongeval Leiding

PARAMARIBO, 23 mrt – De families van de twee omgekomen mannen, Karan Soeradj Ramautar (34) en de slechts 17 jaar oude Randir Jagan, (FOTO) hebben met grote verslagenheid gereageerd op het plotselinge overlijden van hun dierbaren. De twee kwamen op de avond van Holi, afgelopen donderdag, om het leven bij een eenzijdig verkeersongeval te leiding 9A. Voor beiden wordt er dagelijks een rouwzitting door de diepbedroefde familie gehouden.

Volgens het Korps Politie Suriname zou de 34-jarige de bestuurder zijn die met hoge snelheid zou hebben gereden over de weg te Leiding 9A. Hij verloor hoogstwaarschijnlijk de controle over de besturing van de auto, geraakte van de weg en botste tegen een vrachtwagen die geparkeerd stond voor een supermarkt.

Door de botsing sloeg de personenauto enkele keren over de kop. Ramautar en de 17-jarige Jagan moeten daarbij uit het voertuig zijn geslingerd. Hun lichamen werden verminkt aangetroffen. De derde inzittende, Rowie J., zat bekneld in het voertuig en werd zwaargewond opgenomen op de afdeling Intensive Care van het ziekenhuis. Dit bleef van de auto over:

Een familielid plaatste onderstaand bericht op Facebook: