VIDEO: ‘Vice-president van Suriname betreurt slechte bejegening’

PARAMARIBO, 22 mrt – De vice-president van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Adhin, betreurt het voorval dat zich eergisteren heeft voorgedaan op het sportveld van Kamal Dewaker (KD). In het filmpje hieronder is te zien hoe enkele mannen tijdens de toespraak van de vice-president op een agressieve manier dingen riepen als “Gwe fa a podium! en Pe a moni deh!”.

“Een ieder mag kritiek hebben op de regering maar wij moeten ten allen tijden normen en waarden hooghouden”, reageert de regeringsleider in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). In eerste instantie reageerde Adhin via zijn Facebook pagina door te zeggen dat het ging om ‘een stel zuiplappen van de tegenpartij’. Maar die posting haalde hij later weer weg.

Tegen het NII zei hij later respectvol om te gaan met mensen om zich heen. Hij zal hier niet van afstappen, omdat hij gelooft dat zijn voorbeeld navolging behoeft. Hij is er niet over te spreken dat landgenoten zich op dusdanige wijze hebben uitgelaten. Het is volgens hem vreselijk dat scheldwoorden in bijzijn van kinderen en jongeren heeft plaatsgevonden. “Dit is betreurenswaardig” keurt de vp het gedrag af. Het kan er bij de vp niet in dat dit voorval zich voordeed aan de vooravond van Phagwa. “Tijdens Holi zou juist alle negativiteit op de brandstapel moeten”, aldus de vp.

Het NII meldt verder:

“…Naast het onsmakelijk voorval met de enkelingen heeft de vp voor en na zijn toespraak wel onderonsjes kunnen voeren met de aanwezigen. Hij betreurt het dat dit groepje een domper heeft gelegd op de bijeenkomst. Hetgeen zich heeft voorgedaan zal overige ontmoetingen van de vicepresident met de bevolking niet beïnvloeden. “Dit is pas het begin, ik ben al meer dan 15 jaren actief met de jongeren en het sociaal werk in Wanica, de komende tijd zal nu ook het aantal politieke meetings steeds meer worden opgevoerd” zegt VP Adhin overtuigd…”