Twee doden na ernstig verkeersongeval te Leiding in Suriname

PARAMARIBO, 22 mrt – Dit is over van het voertuig dat donderdagavond laat betrokken was bij een ernstig verkeersongeval te Leiding in Suriname. Daarbij verloren twee mannen het leven. Rond 23.00u ging het voertuig over de kop en belandde het in de goot langs de weg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Volgens een getuige zou de personenauto tegen een stilstaande truck hebben aangereden. De slachtoffers raakten zwaar verminkt.

“Van één van de slachtoffers was zijn hoofd weggerukt terwijl de ander zijn linkerbeen meters verwijderd van hem was” aldus een verslaggever van Waterkant.Net die ter plekke was. Een derde slachtoffer werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie heeft nog geen officieel bericht uitgebracht dus later meer.