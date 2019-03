Santokhi keynote speaker Transparency Institute Guyana

PARAMARIBO/GEORGETOWN, 22 mrt – Op uitnodiging van Transparency Institute Guyana Incorporation (TIGI) is de voorzitter van de VHP in Suriname, Chan Santokhi, vandaag afgereisd naar buurland Guyana om de key-note presentatie te houden tijdens het jaarlijkse diner van de organisatie op zaterdag 23 maart a.s. met prominenten uit de Guyanese samenleving. Transparency Institute Guyana Incorporation is een onderdeel van Transparancy International, een organisatie die zich inzet voor de wereldwijde bestrijding van corruptie.

Uit onderzoeksrapporten van Transparancy International is gebleken dat de corruptie-perceptie index in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied verder is toegenomen. Transparancy International is daarom met haar ‘Transparency International Caribbean Network’ een samenwerking begonnen met landen uit het Caribisch gebied: Jamaica, Haïti, Trinidad en Tobago, Bahama’s en Guyana, om na te gaan hoe corruptiebestrijding en transparantie verbeterd kunnen worden.

De titel van de keynote door de voorzitter van de VHP is “Building open, resilient and sustainable societies. Making policies transparent, holding our leaders and people accountable”. Santokhi zal ingaan op wat gedaan moet worden om een open, transparante en duurzame samenleving te ontwikkelen, met verantwoordelijke burgers en leiders. Hij zal aangeven dat naast onmiddellijke- en korte termijn maatregelen, ook moet worden gewerkt aan lange termijn acties.

Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de regering en de overheid. Het vereist ook dat de Nationale Assemblee, het bedrijfsleven, religieuze organisaties, e.a. functionele groepen actief hun bijdrage moeten leveren om een saamhorige, eerlijke en op groei gerichte samenleving te creëren. Santokhi ziet ook een belangrijke rol voor de ouders, familie en het onderwijssysteem waar kinderen het grootste deel van hun jeugd doorbrengen.

Met name in het kader van de bestrijding van corruptie en goed gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zal een open, transparante en verantwoordelijke samenleving nodig zijn, met gespecialiseerde en onafhankelijke instituten die deze enorme rijkdommen zullen moeten managen.

Het TIGI fundraising diner wordt jaarlijks toegesproken door diverse prominente sprekers uit de regio, die elk vanuit hun specialisatie, hun ervaringen en zienswijze delen over de kijk op hun maatschappij.