Politie zoekt lichaamsresten van slachtoffers verkeersongeluk in Suriname

PARAMARIBO, 22 mrt – De Surinaamse politie heeft vanmorgen te Leiding 9a gezocht naar mogelijke lichaamsresten van slachtoffers, die zouden zijn achtergebleven op de plek waar gisteravond een gruwelijk verkeersongeluk plaats vond. Daarbij kwamen twee mannen van 34 en 17 jaar om het leven.

Volgens officiƫle berichtgeving van het Korps Politie Suriname zou de bestuurder van een personenauto met drie inzittende met hoge snelheid hebben gereden over de weg te Leiding 9A. Hij verloor hoogstwaarschijnlijk de controle over de besturing van de auto, geraakte van de weg en botste tegen een vrachtwagen die geparkeerd stond voor een supermarkt.

Door de botsing sloeg de personenauto enkele keren over de kop. Twee mannen moeten daarbij uit het voertuig zijn geslingerd, waarbij de 34-jarige op de berm belandde en de 17-jarige in de trens langs de weg terecht kwam. Volgens buurtbewoners was het hoofd van een van de mannen weggerukt terwijl een deel van het linkerbeen van de andere man is gevonden in de directe omgeving van de stilstaande truck.

De derde inzittende, een 27-jarige man raakte bekneld. Hij werd na bevrijding door de brandweer zwaar gewond per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn verwondingen zijn van dien aard dat hij ter verpleging is opgenomen op de afdeling Intensive Care, aldus de politie.



Er waren nog lichaamsresten verspreid op verschillende plaatsen, in de buurt waar het ongeval zich had voorgedaan. Vandaar de zoekactie van de politie vanmorgen te Leiding 9A.