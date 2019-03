Dronken vrouw met baby in de auto rijdt andere dronken automobilist zonder rijbewijs aan

PARAMARIBO, 21 mrt – Een 27-jarige automobiliste is door de politie in Suriname in verzekering gesteld, nadat ze dronken achter het stuur een aanrijding veroorzaakte. De vrouw, Santoescha A., was op dat moment met haar 8 maanden oude baby in de auto en reed een andere auto van achter aan. De bestuurder van het ander voertuig bleek eveneens in beschonken toestand te verkeren en niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Zowel de vrouw als de baby liepen letsel op. Zij en haar kindje werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De baby heeft een beenfractuur opgelopen. Santoescha heeft geen zwaar lichamelijk letsel opgelopen meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Beide bestuurders zijn na te zijn ontnuchterd voorgeleid. De benadeelde van de aanrijding is beboet voor het rijden onder invloed van alcohol en het besturen van een auto zonder rijbewijs. Santoescha daarentegen is, na overleg met het Openbaar Ministerie, in verzekering is gesteld door de politie. Dit omdat zij onder invloed van alcohol betrokken raakte bij een aanrijding waarbij iemand anders, in dit geval haar kindje, zwaar lichamelijk letsel opliep.