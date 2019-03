AMSTERDAM, 19 mrt – Wat is de impact van de aanslag gisteren in Utrecht op het stemgedrag van de Surinamers in Nederland. Later doen we daar verslag van. Eerst kijken we in de RTV-mediaspecial ‘Surinamers en de verkiezingen in Nederland’, hoe Srananmangs aankijken tegen de verkiezingen voor de Provinciale Staten die op 20 maart in Nederland gehouden worden.

Verslaggever Sam Jones reist af naar het hoge noorden en praat daar met Mohn Baldew, voorzover bekend de enige kandidaat met een Surinaamse achtergrond in Groningen.

Op wie moet je stemmen en wat voor zin heeft het eigenlijk? Bekijk de aflevering hier: