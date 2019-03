Vader verdacht van doodsteken 8-jarig dochtertje in ziekenhuis is Nirmalkoemar B.

ROTTERDAM, 17 mrt – De man die vrijdagavond zijn 8-jarig dochtertje in het Rotterdamse Maasstad ziekenhuis zou hebben doodgestoken, is de 40-jarige Nirmalkoemar B. uit Hoogvliet. Dat heeft het Algemeen Dagblad zaterdag bekend gemaakt. Hij was volgens de politie al eerder op de avond met zijn dochter in het ziekenhuis, waarom is onbekend.

Toen ze weer waren vertrokken, sloeg het crisisteam van de jeugdbescherming alarm. Hulpverleners maakten zich ernstig zorgen over het welzijn van het meisje. Om 21.30 uur meldde de vader zich weer bij het ziekenhuis. Hij vertelde het personeel waar in het ziekenhuis zijn dochter lag. Agenten vonden het neergestoken meisje op de afdeling radiologie, ze was zwaargewond. Ze is nog gereanimeerd en met spoed geopereerd, maar ze overleed al snel aan haar verwondingen.



Een buurtbewoonster, die zichtbaar aangedaan is door het nieuws, noemt de man zorgzaam. “Hij was dol op zijn dochtertje, een heel knap meisje” zei ze tegen RTV Rijnmond. De verdachte wordt als een vriendelijke man beschreven die de tijd nam om met iedereen een praatje te maken. “Hij woont al meer dan tien jaar in de Meeuwenplaat en hij ziet er altijd heel verzorgd uit, net als zijn dochtertje.”

Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie meldde gisteren dat het steekwapen is veiliggesteld. Agenten hebben onderzoek gedaan in het ziekenhuis en bij de woning van de verdachte. De man wordt verhoord.